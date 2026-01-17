Ricardo Centurión ya entrena con Racing de Córdoba

Córdoba. El regreso de Ricardo Centurión al fútbol argentino se confirmó tras su llegada a Racing de Córdoba, que milita en la Primera B Nacional. El atacante de 32 años, tras una temporada en Bolivia con Oriente Petrolero, ya tuvo sus primeros entrenamientos con la Academia cordobesa.

Fue el propio elenco cordobés el que posteó las primeras imágenes de Centurión poniéndose a tono de cara a la temporada.

“Quiero dedicarme a jugar al fútbol y que se hable totalmente de fútbol y de Racing. Quiero llevar a este club en conjunto, con todo, a lo máximo, que eso es lo que queda para la vida. Y estoy del otro lado y así se lo voy a demostrar a todos”, concluyó el habilidoso futbolista.