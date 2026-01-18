Instituto y Estudiantes de Río Cuarto se midieron antes de su debut en la Liga

Córdoba. Instituto y Estudiantes de Río Cuarto se midieron este sábado 17 de enero antes de sus estrenos en el Torneo Apertura 2026. Dos de los cuatro representantes de la provincia jugaron dos partidos amistosos en el estadio de Alta Córdoba.

La Gloria se impuso en ambos encuentros por 1 a 0 y 3 a 1. El primero tuvo como único gol el de Hernán de la Fuente. El segundo contó con los tantos de Jhon Córdoba, Giuliano Cerato y Alex Luna, mientras que, Javier Ferreira convirtió el descuento para el León del Sur.