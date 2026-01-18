Murió el ex arquero y emblema de Unión, José Luis Burtovoy

Santa Fe. El fútbol argentino despidió este viernes a José Luis Burtovoy, conocido como “La Polaca”, quien falleció a los 79 años en la ciudad de Santo Tomé. La noticia generó un profundo pesar, especialmente entre los hinchas de Unión de Santa Fe y Colón, los dos clubes santafesinos que marcaron su carrera. El ex arquero fue una figura central en el ascenso histórico del Tatengue a Primera División en 1974 y un referente ineludible para varias generaciones.

Burtovoy nació el 3 de marzo de 1946 en la ciudad de Santa Fe. Sus primeros pasos en el fútbol ocurrieron en Unión de Sunchales, pero el salto al profesionalismo llegó tras una prueba en Colón, donde debutó en la década del 60. Allí integró el plantel que consiguió el ascenso a Primera División en 1965, aunque su participación fue como tercer arquero. Su desempeño en el Sabalero lo proyectó al fútbol nacional.

En 1967, Burtovoy fue transferido a Independiente de Avellaneda, donde permaneció como suplente de Miguel Ángel “Pepe” Santoro. Integró el plantel campeón del Torneo Nacional de ese año y, más tarde, formó parte del grupo que levantó la Copa Libertadores. En aquellos años, compartió vestuario con figuras históricas y sumó experiencia en uno de los equipos más importantes del país.

La carrera de Burtovoy incluyó también un paso por Almirante Brown, donde continuó su recorrido en el ascenso argentino. La etapa más recordada de su trayectoria, sin embargo, comenzó en 1974 con su llegada a Unión de Santa Fe. En ese club, La Polaca se consolidó como titular y fue clave para lograr el ascenso a Primera, episodio que quedó grabado en la memoria colectiva del hincha tatengue. Tras ese logro, disputó la temporada 1975 en Unión, aunque cedió el puesto ante la llegada de Hugo Orlando Gatti en el recordado plantel que armó Juan Carlos “Toto” Lorenzo.

La relación de Burtovoy con Lorenzo marcó varias etapas de su carrera. El entrenador lo llevó también a Boca Juniors en 1976, donde jugó un amistoso ante Chaco For Ever pero no llegó a debutar oficialmente, ya que nuevamente quedó relegado por la presencia de Gatti. “No tenía celos, al contrario. Nunca hubo controversias. Hugo se portó muy bien conmigo. Y Lorenzo también. Yo sabía cómo eran las reglas del juego”, recordó Burtovoy en una entrevista con El Litoral en 2025.