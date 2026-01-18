Talleres jugó con San Miguel su último amistoso de pretemporada

Buenos Aires. Talleres finalizó ayer su segunda semana de pretemporada en Buenos Aires. Ante San Miguel de la provincia, jugó su último amistoso previo al Torneo Apertura 2026.Destinos turísticos

El plantel disputó dos encuentros amistosos de 70 minutos cada uno, divididos en dos tiempos de 35 minutos, en las instalaciones del Sofitel La Reserva de Cardales. El primero concluyó con victoria por 6 a 1 con doblete de Valentín Depietri y goles de José Luis Palomino, Ulises Ortegoza, Rick Lima Morais y Matías Gómez. Lucas Brochero convirtió el del descuento.

En el segundo cotejo, Talleres y San Miguel empataron a 1 con tantos de Lucio Ferrari para el Matador y Matías Benítez para San Miguel. El conjunto regresa a Córdoba este mismo sábado y tendrá una jornada de descanso este domingo 18. El lunes 19, retomará la actividad en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo para afinar detalles del encuentro con Newell’s Old Boys de Rosario.