Torneo Challengers: Faustino Oro empató con el primer preclasificado

Países Bajos. El niño argentino Faustino Oro, de 12 años, rescató ayer un valioso empate ante el primer ajedrecista preclasificado del certamen, el gran maestro serbio Velimir Ivic, de 23 años y 84° del ranking mundial, en la rueda inaugural del Torneo Challengers, en el 88° Festival de Ajedrez Tata Steel, que se lleva a cabo en el Polideportivo De Moriaan Center, en la ciudad costera de Wijk Aan Zee, frente al Mar del Norte, en Países Bajos.

Fausti -como lo llaman sus amigos y familiares-, tras pasar algunos sobresaltos con el control del tiempo durante el desarrollo del juego, alcanzó la igualdad, con piezas negras, después de 46 movimientos de una Apertura Catalana, y más de cuatro horas de partida. De esta manera, aunque el prodigio argentino superó el escollo más duro de la competencia, hoy y sin tiempo de descanso, en la reanudación de la prueba, se enfrentará, como conductor de las piezas blancas, ante el segundo mejor jugador del torneo, el gran maestro local, Erwin L’ami, de 40 años y 91° del mundo.

El Challengers Tata Steel se trata de un certamen cerrado, con 14 invitados, por lo tanto, el pequeño crack del ajedrez jugará para subir puntos en el ranking. Actualmente posee 2516 puntos de Elo (así se denomina el sistema de puntuación en el ajedrez) y se ubica entre los 492 mejores ajedrecistas del mundo.