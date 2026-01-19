Ajedrez: Faustino Oro venció al segundo preclasificado en Wijk aan Zee

Países Bajos. El prodigio argentino MI Faustino Oro comenzó brillantemente el torneo Challengers del Tata Steel 2026 que se disputa en Wijk aan Zee, Países Bajos.

Luego de empatar en la primera ronda con el primer preclasificado del evento, el GM serbio Velimir Ivic, ayer por la segunda ronda, Oro dio el gran golpe: venció al segundo en la lista, el GM neerlandés Erwin L’Ami.

El argentino, de solo 12 años, no solo ganó si no que lo hizo de manera brillante, superando a su rival claramente en el medio juego y obligándolo a abandonar la partida en 36 movimientos.

Oro, con un ELO 2516, acopia 1,5 puntos al cabo de las dos primeras rondas de la competencia y comparte el segundo lugar con la GM kazaja Bibisara Assaubayeva (2497) y con el GM azerí Aydin Suleymanli (2628), media unidad por detrás de la MI china Miaoyi Lu (2431) que ganó las dos partidas que disputó y lidera en la clasificación.

El prodigio nacional jugará este lunes con negras justamente frente a Assaubayeva (2497), que viene de firmar tablas con Suleymanli.

El certamen consta de dos torneos, el más trascendente es el Masters, con la participación de algunos de los mejores ajedrecistas del mundo, y sigue el Challengers, con figuras emergentes, tanto masculinas como femeninas. Faustino Oro ya jugó el año pasado el Challengers, y este año fue invitado nuevamente. La tradición quiere que el ganador de esta prueba, al año siguiente, sea automáticamente invitado a ser parte del Masters.