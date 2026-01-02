Faustino Oro fue elegido Mejor Deportista Revelación Internacional

España. El ajedrecista argentino Faustino Oro fue reconocido como Mejor Deportista Revelación Internacional por el diario español Marca, en el marco de la selección anual de “Los 100 del deporte”. Con 12 años y una carrera que no detiene su avance, el prodigio suma este galardón a su historial luego de un año en el que se destacó en los Mundiales de Rápidas y Blitz de Qatar, consolidando una proyección que ya impacta en la escena global del ajedrez.

El reconocimiento —definido mediante una votación abierta entre los lectores del reconocido medio español— refuerza la magnitud de su irrupción y anticipa desafíos mayores para la nueva temporada.

De acuerdo con la publicación de Marca, el joven Maestro Internacional se impuso con un 27,5% de los votos, superando al futbolista Desiré Doué del Paris Saint-Germain (23,87%) y a la promesa china de la natación mundial Yu Zidi, campeona en Singapur con tan solo doce años (21,12%).

El resultado lo posicionó por encima de otros exponentes de distintas disciplinas: el tenista brasileño João Fonseca, el atleta botsuano Collen Kebinatshipo y la tenista rusa Mirra Andreeva, además de la propia Zidi, en una competencia que reunió a los talentos emergentes más destacados del deporte internacional.

Oro expresó su gratitud por el premio a través de sus redes sociales, manejadas por su padre, con un mensaje: “Es un honor y una gran responsabilidad seguir llevando al ajedrez como deporte a cada rincón del mundo, motivando y demostrando que, con pasión, dedicación y esfuerzo, los sueños no tienen fronteras”.

El joven prodigio argentino selló su paso por el Mundial de Ajedrez Blitz en Qatar con una actuación que lo consolida como una de las grandes promesas internacionales del tablero. Tras medirse durante dos días contra los mejores del mundo, Oro alcanzó el puesto 72° entre 252 jugadores y sumó 44 puntos en el ranking Elo, un avance notable frente a su posición inicial como preclasificado número 132.

Este resultado representa el mejor registro histórico de un argentino tan joven en una cita mundialista de esta envergadura.

En Qatar, además del torneo Blitz, Oro completó su participación en el Mundial Rápido, donde ocupó el puesto 77° con siete puntos en 13 rondas. El Mundial de Blitz totalizó 19 rondas, en las que sumó 10,5 puntos. Nunca antes un joven argentino había alcanzado estos números y posiciones en un Mundial absoluto.

Vale recordar que el joven se había quedado con el Premio Olimpia de Plata 2025 en Ajedrez. Ahora, Oro mira hacia un 2026 que promete nuevos retos, como el objetivo de alcanzar el título de Gran Maestro, habiendo conseguido ya dos de las tres normas necesarias durante el año pasado.