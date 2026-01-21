Rugby femenino: Charla abierta con Ariana Pérez en Cabalango

Una charla abierta con Ariana Pérez, destacada jugadora de rugby con pasado en el seleccionado argentino y nueva integrante del Hunter Wildfires (Newcastle, Australia), se llevará a cabo el próximo jueves 22 de enero en el Playón Comunal de Cabalango. Se invita a participar a jóvenes locales que estén interesados en conocer el desarrollo del rugby femenino.

Será un encuentro inspirador para compartir experiencias, hablar del deporte, las oportunidades y el crecimiento personal.

La cita será a las 19 horas y la propuesta está abierta a quienes practican deportes, sueñan en grande o simplemente quieran escuchar una historia de superación y compromiso.