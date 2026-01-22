Ajedrez: Faustino Oro brilló de nuevo y lidera el torneo en Países Bajos

Países Bajos. Los ajedrecistas saben que existen diferentes maneras de ganar una partida al ajedrez, pero si hubiera sólo una forma de hacerlo la elegida sería como lo hizo Faustino Oro hoy. El niño argentino de 12 años efectuó una de sus mejores producciones, con un juego de alto vuelo, incluyendo sacrificios de calidad (entregando piezas de más valor por otras menores) hasta conseguir el abandono de su rival, la prodigio china Miaoyi Lu, de 15 años, N°28 del ranking femenino de la FIDE, y N°1 del mundo entre las menores Sub 20.

La victoria del pequeño Fausti, como conductor de las piezas negras, se produjo después de 27 jugadas de una Apertura Cuatro Caballos, en la 5ª rueda del torneo Challengers del 88° Festival de Ajedrez Tata Steel que se lleva a cabo en el Polideportivo De Moriaan Center, en la ciudad costera de Wijk Aan Zee, frente al Mar del Norte, en Países Bajos. De esta manera, el “Messi del Ajedrez” llegó a la cima del torneo, y es uno de los punteros junto al norteamericano Andy Woodward y la azerbaiyana Aydin Suleymanli, todos con 4 unidades.

Cumplidas las cinco ruedas, estas son las posiciones del Torneo Challengers: 1° A. Suleymanli (Azerbaiyán), Faustino Oro (Argentina) y A. Woodward (EE.UU.), con 4 puntos; 4° M. Maurizzi (Francia) y C. Yip (EE.UU.) 3.5; 6° B. Assaubayeva (Kazajistán) 3; 7° V. Ivanchuk (Ucrania) y D. Yuffa (España) 2.5; 9° M. Lu (China) 2; 10° E. L´ami y M. Warmerdam (de Países Bajos) 1.5; 12° V. Ivic (Serbia), E. Roebers (Países Bajos) y P. Vedant (India) 1.

Hoy será jornada libre en el 88° Festival de Ajedrez Tata Steel; la competencia se reanudará mañana con la 6ª rueda. En esa ocasión, Faustino Oro, con piezas blancas enfrentará al gran maestro local, Max Warmerdam, de 25 años y bicampeón neerlandés.