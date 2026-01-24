Belgrano debuta visitando al campeón Rosario Central

Rosario. Belgrano debutará este sábado, desde las 22:00 en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, visitándo en el Estadio Gigante de Arroyito a Rosario Central, último campeón. El Canalla tendrá el debut oficial de Jorge Almirón como entrenador, mientras que el Pirata repatrió a Emiliano Rigoni y Franco Vázquez para luchar por el título. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

El conjunto rosarino fue el último campeón de la Liga Argentina tras ganar la tabla anual y el posterior título que se entregó en las oficinas de la Liga Profesional. Sin embargo, luego de la eliminación contra Estudiantes en los octavos del Clausura 2025 Ariel Holan anunció su salida como entrenador. De cara a esta temporada, con la Copa Libertadores en el horizonte, la CD contrató a Almirón como su reemplazante, y también se reforzó con Jeremías Ledesma, Gastón Ávila y Vicente Pizarro.

Por su parte, Belgrano tuvo un gran recambio en su plantel y buscará el tan ansiado título local que en 2025 estuvo cerca de conseguir, pero perdió en semifinales de la Copa Argentina contra Argentinos Juniors. En total, el club se desprendió de 16 jugadores, entre los que se encuentra su goleador Franco Jara, pero abrochó los regresos de Emiliano Rigoni y Franco Vázquez.