Talleres arrancó con el pie derecho el Torneo Apertura

Córdoba. Talleres tuvo un estreno auspicioso en el Torneo Apertura al imponerse ayer por 2-1 frente a Newell’s Old Boys, en el Estadio Mario Alberto Kempes, y encendió la ilusión de su gente con una actuación sólida y convincente.

El equipo dirigido por Carlos Tévez abrió el marcador gracias a Ronaldo Martínez, flamante refuerzo y máximo goleador del certamen pasado, quien celebró en su debut oficial con la camiseta albiazul. El segundo tanto llegó por intermedio de Valentín Depietri, tras una precisa asistencia de Bruno Barticcioto, que volvió al club en este mercado de pases luego de su experiencia en el fútbol mexicano.

Uno de los grandes puntos destacados de la noche fue el debut absoluto del juvenil Giovanni Baroni. El enganche fue titular y dejó una muy buena imagen, coronando su presentación con la ejecución del tiro libre que derivó en el primer gol del partido.

Si bien Newell’s logró descontar sobre el final y le puso suspenso al resultado, Talleres fue claro dominador a lo largo del encuentro, mostró autoridad en su juego y justificó el triunfo ante una multitud que lo acompañó en el Kempes.

En la próxima fecha, la “T” visitará a Vélez el martes a las 17.45 en Liniers. Newell’s, por su parte, recibirá ese mismo día a Independiente desde las 22.15 en Rosario.