Un luchador de UFC se desplomó en el escenario tras el pesaje

EE.UU. Una escena impactante y totalmente tensa tuvo lugar en uno de los pesajes de UFC 324 cuando Cameron Smotherman perdió el conocimiento y cayó de frente mientras descendía del escenario tras haber cumplido con el kilaje requerido para su combate, apenas medio libra por debajo del límite de 61,7 kilogramos (136 libras) para el peso gallo. Este episodio derivó en la cancelación inmediata de su enfrentamiento programado contra Ricky Turcios, que iba a celebrarse en el T-Mobile Arena de Las Vegas este sábado. Horas después, el luchador se mostró recuperado y difundió un mensaje en sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores.

Tras el desmayo de Smotherman, la transmisión oficial dejó de enfocar al peleador y mostró al equipo de comentaristas, donde Daniel Cormier exclamó: “¡Oh, no!” y su colega Laura Sanko expresó palabras de preocupación en la misma sintonía. El peleador de artes marciales mixtas habló luego del incidente y aseguró que se encuentra en buen estado de salud, pero que no sabe qué le originó el desmayo. “No estoy seguro de lo que pasó, pero agradezco la preocupación de todos. Tengo que hacerme más exámenes en las próximas semanas para llegar al fondo del asunto. Estoy completamente bien espero volver pronto. Pido disculpas a mi oponente”, dijo.

Además, descartó que su colapso esté relacionado con la dieta que debió hacer para dar el pese en la pelea. “Sinceramente, no bajé mucho de peso para esta pelea. Llegué con un peso bastante bajo, pero incluso a lo largo de esta semana no he bajado mucho de peso. Para toda la gente que dice que debo haber hecho una reducción loca o algo así, he bajado muy poco de peso", insistió.

El personal médico de la UFC y miembros del equipo del luchador acudieron rápidamente. El estadounidense fue estabilizado y se lo pudo ver consciente en posición de recuperación antes de ser ayudado a levantarse y retirarse del área de pesaje, según indicó el reportero especializado Aaron Brosteter, quien difundió las primeras imágenes de Smotherman inmediatamente después de la descompensación. Además, el periodista informó que le suministraron electrolitos para que se recupere.

Sin mayores precisiones hasta el momento, la UFC confirmó: “Debido a un problema médico de Cameron Smotherman, su pelea con Ricky Turcios ha sido cancelada”.