En una ráfaga, Belgrano dejó a Rosario Central con las manos vacías

Rosario. En una ráfaga y con dos goles increíbles, Belgrano le dio vuelta anoche el partido a Rosario Central y se llevó un triunfazo como visitante por 2 a 1 en la primera fecha del Torneo Apertura.

El Canalla ganaba por polémico penal que Di María convirtió en gol en el primer tiempo, pero el Pirata, a puro empuje y a partir de sus cambios, consiguió una remontada heroica en la cancha del Campeón de Liga 2025.

El primer tanto llegó a los 88 minutos, cuando Belgrano metió un lateral al área y, tras una carambóla insólita, Federico Mallo se llevó puesta la pelota y venció a Jeremías Ledesma, el arquero de su equipo.

Pero sobre llovido, mojado, porque Central sacó del medio, Belgrano recuperó y entre Ramiro Hernandes, Lucas Passerini y Lautaro Gutiérrez armaron un verdadero golazo que finalizó con un fierrazo del juvenil al ángulo.