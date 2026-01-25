Estudiantes de Río Cuarto debuta en la Liga Profesional visitando a Tigre

Buenos Aires. Estudiantes de Río Cuarto tendrá hoy su soñado debut en la Liga Profesional visitando desde las 21 hs a Tigre, por la primera fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional. El encuentro se jugará en el Estadio José Dellagiovanna y será televisado por TNT Sports Premium.

El Matador inicia su campaña en el Monumental de Victoria con la intención de igualar el buen rendimiento alcanzado durante 2025, que le permitió no solo jugar los playoffs de ambos torneos cortos, sino también clasificarse a la Copa Sudamericana. Con este objetivo en mente, incorporó refuerzos de renombre en ofensiva como Tiago Serrago, Santiago López y Gonzalo “Pity” Martínez, que firmó un acuerdo por un año basado en distintas cláusulas de productividad.

Por su parte, el León del Imperio se prepara para un cotejo histórico que significará su primer encuentro en la máxima categoría del fútbol argentino desde 1985, cuando jugó el Torneo Nacional por última vez. Reforzado mayormente por cesiones, como las de Gabriel Alanís desde Huracán y la de Tobías Ostchega desde Belgrano, el Celeste no se retira del mercado y confía en abrochar la llegada de Cristian Lema para seguir sumando futbolistas con experiencia en Primera.