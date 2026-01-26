Ajedrez: Faustino Oro perdió y se alejó de los líderes en Países Bajos

Países. Esta vez, al niño argentino Faustino Oro, de 12 años, le tocó beber su propio brebaje; su rival, el prodigio norteamericano Andy Woodward (15 años) lo superó jugando con extrema precisión y sin dejarle posibilidad alguna de otra chance. Así como en otras ocasiones algunos juegos se definieron por mínimas diferencias a favor, esta vez le tocó padecerlo.

El pequeño Faustino, como conductor de las piezas blancas, se rindió después de cinco horas de juego y al cabo de 65 jugadas de una Apertura Española ante una de las grandes estrellas juveniles que tiene esta actividad, el norteamericano Andy Woodward, de 15 años y N°12 del mundo entre los menores de 20 años. El triunfo ocurrió en la 8ª rueda del Torneo Challengers del 88° Festival de Ajedrez Tata Steel, que se lleva a cabo en el Polideportivo De Moriaan Center, en la ciudad costera de Wijk Aan Zee, frente al Mar del Norte, en Países Bajos.

Con su victoria, Woodward -que obtuvo el título de maestro internacional a los 12 años, y se convirtió en gran maestro, a los 13-, se mantiene en la cima del certamen junto al francés Marc Maurizzi, ambos con 6,5 puntos. En tanto, Fausti quedó relegado al 5° lugar de la tabla general con 4,5 unidades, y se alejó de su sueño de conquistar esta histórica competencia del calendario de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según sus siglas francesas).

Hoy será jornada de descanso, y mañana, a partir de las 10 de Argentina, se llevará a cabo la 9ª rueda de las 13 previstas que tiene este certamen, con estos enfrentamientos: Woodward v. Yuffa, Warmerdam v. Maurizzi, Suleymanli v. Faustino Oro, Panesar v. Ivanchuk, Assaubayeva v Yip, Roebers v. L´ami y Lu v. Ivic.