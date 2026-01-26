Argentina le ganó 4-1 a Perú en su debut de la Copa América de futsal

Paraguay. La selección argentina de futsal comenzó a desandar su camino en la Copa América frente a su par de Perú en el encuentro que dio continuidad a la jornada de la primera fecha de la fase de grupos. El cotejo se jugó en el estadio del Comité Olímpico de Paraguay (COP Arena) y terminó con victoria 4-1 para la Albiceleste.

El elenco peruano comenzó el encuentro con el pie izquierdo. Alex Juárez vio la tarjeta roja por una plancha en el pecho sobre un jugador argentino y dejó a su equipo con un hombre menos. Vale recordar que en esta disciplina la inferioridad numérica dura dos minutos o hasta que el equipo contrario haga un gol. En ese período, el arquero argentino Nicolás Sarmiento tuvo que ser reemplazado por una molestia muscular. En su lugar ingresó Lukas Acosta.

La apertura del marcador llegó apenas después de que Perú complete nuevamente sus cinco jugadores y fue favorable a Argentina. Matías Rosa recibió fuera del área y sacó un fuerte remate que dejó sin opciones al arquero peruano Jesús Herrera para poner el 1-0.

En el inicio del complemento, Argentina amplió la ventaja. Juan Pablo Cuello aprovechó un rebote en la puerta del área y sacó un potente remate para decretar el 2-0, apenas a los 20 segundos.

Luego de varios intentos, Perú encontró el descuento a los 12 minutos. Junior Ulloa culminó una jugada de ataque con un remate desde afuera que se metió en la esquina superior izquierda del arco defendido por Lukas Acosta para poner el 2-1. Sin embargo, Argentina respondió de inmediato. Lucas Granda puso el pie debajo del arco y puso el 3-1.

Ya sobre el final, cuando Perú jugaba con arquero-jugador y dejó su valla desguarnecida, Lucas Plaza decretó el 4-1 definitivo con un disparo desde atrás de mitad de cancha.