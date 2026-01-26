El Mudo Vázquez aterrizó en Córdoba y se suma a Belgrano

Quince años después de su partida, Franco Vázquez volverá a ponerse la camiseta de Belgrano y aterrizó esta mañana en el aeropuerto de Córdoba. El futbolista oriundo de Villa Carlos Paz viene de una gran temporada con el Cremonese de Italia, fue una figura clave en el ascenso a la máxima categoría y sueña con su vuelta al Gigante de Alberdi.

Será el cuarto refuerzo que suma el equipo dirigido por Ricardo Zielinski, que el último sábado consiguió un triunfazo en Rosario.

El volante ofensivo puso un pie en tierras cordobesas para «el último baile» con la camiseta que lo vio brillar.

Tras someterse a la revisión médica, pondrá su firma en el contrato y será presentado en la semana. «Estoy contento, obviamente, después de mucho tiempo. Tenía ganas hace bastante y se dio ahora, así que estoy feliz y a disfrutar»; confesó el futbolista.

Asimismo, contó que el regreso se venía gestando hace tiempo pero debió postergarse por el nacimiento de su hijo en Italia. «Se hizo larga la espera, yo siempre tenía la idea de volver. Agradezco por el cariño de siempre y ojalá las cosas salgan bien. Vengo con rodaje, pero a un fútbol diferente y nuevos compañeros; me tengo que adaptar yo a ellos»; añadió.

«Tengo que hacer la revisación y después hablaré con el técnico. Va a ser algo muy lindo volver al Gigante, me fui con un estadio completamente diferente»; destacó.

La expectativa crece entre los hinchas y el próximo jueves, el «Pirata» recibirá a Tigre en Alberdi y se espera que «el Mudo» tenga la bienvenida que se merece en un equipo que ya cuenta con Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez y Alcides Benítez.