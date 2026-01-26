Tigre amargó el regreso de Estudiantes de Río Cuarto a Primera División

Buenos Aires. Tigre le ganó ayer 2 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto, que volvió a disputar un partido en la máxima categoría del fútbol argentino luego de más de 40 años.

En el Estadio José Dellagiovanna y por la primera fecha del Torneo Apertura 2026, el Matador se impuso por los goles de Alan Barrionuevo y Jalil Elías, en los primeros minutos del segundo tiempo.

Estudiantes, que apenas sumaba tres temporadas en Primera División, en los Torneos Nacionales de 1983, 1984 y 1985, recibirá el próximo jueves a Argentinos Juniors en Río Cuarto, buscando su primer triunfo de la mano de Iván Delfino, con quien consiguió el histórico ascenso en 2025.

Tigre, por su parte, visitará el mismo día a Belgrano en Córdoba.