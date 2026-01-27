Los hinchas de Belgrano celebran la vuelta del “Mudo” Vázquez

Córdoba. Belgrano vivió una jornada especial con la presentación oficial de Franco “el Mudo” Vázquez, uno de los regresos más esperados por los hinchas. El talentoso volante ofensivo volvió al club que lo vio nacer futbolísticamente y despertó ilusión en Alberdi.

Luego de su último paso por el Cremonese de Italia, el jugador se convirtió en la cuarta incorporación del Pirata para el Torneo Apertura 2026. A los 36 años, regresa a Córdoba para ponerse nuevamente la camiseta celeste, la misma con la que debutó como profesional en 2009.

Noticias Relacionadas En una ráfaga, Belgrano dejó a Rosario Central con las manos vacías

A través de las redes sociales del club celebraron su vuelta con un mensaje cargado de identidad y sentido de pertenencia. Allí se informó que firmó contrato hasta diciembre de 2027, sellando un vínculo por dos temporadas.

Además, Belgrano compartió un video con imágenes de distintas etapas del Mudo en el club, acompañado por frases que reflejan su fuerte lazo con la institución y el deseo que siempre tuvo de volver a vestir los colores del Pirata.