Platense venció a Instituto y renunció su DT Daniel Oldrá

Córdoba. Buenos Aires. Con goles de Franco Zapiola y Tomás Nasif, Platense venció ayer por 2-1 a Instituto en Vicente López en el inicio de la segunda fecha del Grupo B y consiguió su primer triunfo en el Torneo Apertura, mientras que el conjunto cordobés, que descontó con un golazo de Alex luna, cayó por segunda vez consecutiva y se quedó sin Daniel Oldrá como entrenador.

La decisión de la salida de Oldrá fue comunicada oficialmente por el club este lunes, horas después del partido. Desde la institución informaron que la desvinculación se produjo de común acuerdo entre las partes.

A través de un comunicado, Instituto confirmó la salida de Oldrá y agradeció su paso por la institución. “Nuestra institución informa que, de común acuerdo, se resolvió finalizar el vínculo con el director técnico. El club agradece su paso por la Gloria y le desea lo mejor en su carrera”, expresaron.

Además, la Comisión Directiva señaló que ya se encuentra en la búsqueda del nuevo entrenador y que en las próximas horas se informará quién quedará a cargo del plantel de manera interina, mientras se define al reemplazante definitivo.

Oldrá llevaba nueve meses al frente del plantel albirrojo. Su llegada se produjo en abril de 2025 en reemplazo de Pedro Troglio.