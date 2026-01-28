La boxeadora Laura Gigena busca sponsors para continuar su carrera profesional

Villa Carlos Paz. La boxeadora de Villa Carlos Paz, Laura Gigena, se encuentra en la búsqueda de sponsors que la acompañen en esta nueva etapa de su carrera deportiva, con el objetivo de poder solventar los gastos que implica el entrenamiento y la competencia a nivel profesional.

Gigena realizó su debut como boxeadora profesional el pasado 9 de enero, marcando un paso clave luego de una extensa y destacada trayectoria en el amateurismo. Aunque aún no tiene definida la fecha de su próxima pelea, continúa entrenando de manera constante para mantenerse en ritmo competitivo.

Noticias Relacionadas Laurita Gigena va tras el sueño de llegar a lo más alto del boxeo

Con una historia ligada al boxeo desde muy joven, Laura comenzó a boxear a los 15 años y hoy, con 25, acumula un impresionante recorrido de 90 peleas amateur, experiencia que respalda su proyección dentro del deporte.

A quienes decidan acompañarla, la deportista ofrece visibilidad y promoción de marcas y emprendimientos a través de sus redes sociales, además de presencia en peleas, pesajes oficiales y en su indumentaria deportiva.

Las personas, empresas o comercios interesados en colaborar pueden comunicarse directamente al 3541-540956, y así apoyar el crecimiento de una atleta local que apuesta al deporte con esfuerzo y dedicación.