La AFA dio la lista de socios de todos los clubes: ¿Qué puestos ocupan los cordobeses?

El ranking es liderado por River Plate, con 352.712 socios.

País. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer el Informe de Clubes 2025, un documento que reúne datos oficiales de todas las instituciones afiliadas y que tiene como objetivo reforzar la transparencia y consolidar un modelo de gestión basado en información verificable.

Entre los datos más destacados se encuentra la cantidad de socios club por club, un indicador clave del acompañamiento social y la dimensión institucional de cada entidad. En ese contexto, los equipos de Córdoba muestran una presencia relevante dentro del fútbol argentino.

Talleres aparece como el club cordobés mejor ubicado en el ranking nacional, ocupando el 9° puesto, con un total de 70.582 socios, consolidándose dentro del top ten a nivel país.

Por su parte, Belgrano se posiciona en el 11° lugar, con 67.318 socios, manteniéndose muy cerca de Talleres y ratificando su fuerte base social.

En tanto, Instituto se ubica en el 15° puesto del listado general, con 29.156 socios, reflejando un crecimiento sostenido en los últimos años y una presencia consolidada entre los clubes más convocantes del interior.

El ranking es liderado por River Plate, con 352.712 socios, seguido por Boca Juniors (282.644) e Independiente (165.262). Más atrás aparecen clubes históricos como Rosario Central, Racing y San Lorenzo.

El informe de AFA no solo expone cifras, sino que busca servir como herramienta para el análisis institucional, el desarrollo estratégico y la toma de decisiones dentro del fútbol argentino.