Rally, desfile y shows: llega el Motor Fest Cordobés a Villa Carlos Paz

Villa Carlos Paz será protagonista de uno de los eventos deportivos y turísticos más destacados del año con la llegada del Motor Fest Cordobés 2026, un espectáculo que combina automovilismo de alto nivel, entretenimiento y propuestas para toda la familia. El evento se realizará el sábado 14 y domingo 15 de febrero, con entrada libre y gratuita.

La presentación estuvo encabezada por el intendente Esteban Avilés junto a autoridades de la Federación Regional de Automovilismo Deportivo. El festival se desarrollará en el Parque Temático de Villa Carlos Paz e incluirá una carrera de autos de rally en un circuito especialmente diseñado, priorizando la seguridad y el espectáculo tanto para el público como para los competidores. Participarán equipos del Rally Cordobés, de todas las categorías, además de pilotos de nivel nacional e internacional.

Durante el fin de semana también habrá actividades para toda la familia en el Parque de Asistencia del Rally, con atracciones para niños, food trucks y un desfile de autos por la costa del lago. Vecinos y turistas podrán recorrer el predio y tomar contacto directo con los vehículos y los equipos desde la mañana hasta la noche.

Sebastián Boldrini señaló que se trata de la primera edición del Motor Fest en la ciudad y destacó su potencial de crecimiento. “Creemos que este evento viene para quedarse. Todos saben lo que representa el automovilismo y está bueno que la federación pueda mostrar todas sus categorías como apertura de esta edición. Vamos a vivir un gran fin de semana de carnaval”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Federación de Automovilistas de Córdoba, Julio Mungi, sostuvo que las expectativas son muy altas. “Todo indica que vamos por un muy buen comienzo. Cada propuesta que se genera en Carlos Paz suele contar con el acompañamiento de la gente, y eso es muy valorable. Difundir el deporte motor e impulsar las economías vinculadas al turismo y la cultura es una tarea cumplida para nosotros”, afirmó.

En la misma línea, el secretario de la Federación de Automovilismo de Córdoba, Hernán Vélez, remarcó la importancia de que la primera edición se realice en Carlos Paz. “La idea es mostrar todo lo que tiene la federación a nivel provincial y también a las promesas que surgen de cada disciplina y luego llegan a ámbitos nacionales e internacionales. La gente va a poder sacarse fotos con los kartings, los TC 4000 y todas las categorías cordobesas. El sábado por la tarde habrá un desfile hasta el puente central y el domingo las competencias se desarrollarán en el Parque Temático”, detalló.

El intendente Esteban Avilés destacó el arraigo local del evento y su impacto en la comunidad. “Es un producto que potencia el turismo, pero también es parte de la vida diaria del carlospacense. Es un mimo para el vecino y para el cordobés. Que sea con entrada libre en este contexto económico es muy valioso. Vamos a coordinar con las fuerzas de seguridad para trabajar de manera conjunta y garantizar un fin de semana especial, con muchas actividades y sin perder la identidad de la ciudad”, señaló.