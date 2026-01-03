Arrancó el Rally Dakar 2026, la carrera más extrema del mundo

sábado, 3 de enero de 2026 · 10:27

Redacción El Diario de Carlos Paz

El Rally Dakar 2026 puso primera este sábado 3 de enero con el prólogo en Yanbu, marcando el inicio de una nueva edición de la prueba más exigente del automovilismo mundial.

Cientos de pilotos y navegantes, distribuidos en ocho categorías, afrontarán dos semanas de competencia extrema a lo largo del desierto de Arabia Saudita, con el objetivo de llegar al podio final el 17 de enero, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La carrera contará con 13 etapas, que recorrerán siete ciudades del país anfitrión. Yanbu y Al-Ula aparecen como puntos centrales del trazado, en un itinerario que combina dunas, pistas rápidas, zonas de rocas volcánicas y complejos desafíos de navegación. Tras el prólogo inaugural, la primera etapa también se disputará en Yanbu, comenzando a marcar diferencias desde los primeros kilómetros.

El calendario incluye dos etapas maratón —sin asistencia mecánica externa—, una jornada de descanso en Riad y una exigente “etapa reina” cercana a los 900 kilómetros totales. El regreso a la salida en masa y el paso por regiones como Wadi ad-Dawasir y Bisha prometen ser determinantes en la lucha por la general, antes del cierre definitivo nuevamente en Yanbu, sobre la costa del Mar Rojo.

En esta edición del Dakar compiten categorías históricas como Motos, Autos Ultimate, Challenger, SSV y Camiones, junto a propuestas especiales como Dakar Classic y Mission 1000, orientada a energías alternativas. #AgenciaNA

Rally Dakar 2026: etapas, recorridos y horarios

Sábado 3 de enero | Prólogo – Yanbu > Yanbu

La competencia se pone en marcha con una especial corta de 23 kilómetros a orillas del Mar Rojo, ideal para definir el orden de salida de la Etapa 1.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Domingo 4 de enero | Etapa 1 – Yanbu > Yanbu

Primer bucle cronometrado de 305 kilómetros, con pistas rápidas y sectores de arena donde la navegación empieza a ser clave.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Lunes 5 de enero | Etapa 2 – Yanbu > Al-Ula

Especial de 400 kilómetros rumbo al norte, con terreno más accidentado y zonas de roca volcánica que exigirán máxima precisión.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Martes 6 de enero | Etapa 3 – Al-Ula > Al-Ula

Recorrido de 422 kilómetros entre cañones y paisajes monumentales, con un roadbook particularmente técnico.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Miércoles 7 de enero | Etapa 4 – Al-Ula > Refugio (Maratón – Parte 1)

Comienza la primera etapa maratón con 451 kilómetros. Los pilotos no tendrán asistencia externa al finalizar la jornada.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Jueves 8 de enero | Etapa 5 – Al-Ula > Hail (Maratón – Parte 2)

Segunda parte del desafío maratón, con 372 kilómetros donde el desgaste mecánico será determinante.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Viernes 9 de enero | Etapa 6 – Hail > Riad

Tramo de 331 kilómetros, veloz y exigente para los motores, antes del día de descanso.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Sábado 10 de enero | Jornada de descanso – Riad

Día destinado a la recuperación física y al reacondicionamiento de los vehículos en el vivac central.

Domingo 11 de enero | Etapa 7 – Riad > Wadi ad-Dawasir

La etapa más extensa del rally, con casi 900 kilómetros totales y 462 cronometrados, marcando el ingreso pleno a las grandes dunas.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Lunes 12 de enero | Etapa 8 – Wadi ad-Dawasir > Wadi ad-Dawasir

Bucle de 481 kilómetros que recupera la tradicional salida en masa, evocando las ediciones africanas del Dakar.

Largada general:

01:30 hs

Martes 13 de enero | Etapa 9 – Wadi ad-Dawasir > Bisha (Maratón – Parte 1)

Inicio de la segunda etapa maratón, con 410 kilómetros de dunas y arena blanda en pleno desierto.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Miércoles 14 de enero | Etapa 10 – Bisha > Bisha (Maratón – Parte 2)

Jornada clave de 421 kilómetros que comenzará a definir a los candidatos al título.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Jueves 15 de enero | Etapa 11 – Bisha > Al-Henakiyah

Especial de 347 kilómetros donde la gestión mecánica será vital tras más de diez días de competencia.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Viernes 16 de enero | Etapa 12 – Al-Henakiyah > Yanbu

Penúltima jornada con 310 kilómetros técnicos entre rocas y cañones antes del desenlace final.

Largada:

Motos: 01:00 hs

Autos: 02:45 hs

Camiones: 03:30 hs

Sábado 17 de enero | Etapa 13 – Yanbu > Yanbu__IP__

Gran cierre del Dakar 2026 con una especial corta de 105 kilómetros junto al Mar Rojo.

Largada: