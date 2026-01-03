El Chino Zelarayán visitó a Messi en su casa de Rosario

Rosario. El Chino Zelarayán cumplió el sueño del pibe: conoció al mismísimo Lionel Messi en su casa de Rosario. El 10 de Belgrano se dio el gusto de encontrarse con el astro rosarino y lo compartió en su cuenta de Instagram.

“Cumplí el sueño de conocer al mejor de todos. Gracias Leo por tomarte un tiempo para recibirme en tu casa, poder charlar un rato con vos, darte una camiseta mía y de mi querido Belgrano es algo que no voy a olvidar nunca, pero más allá de todo, quiero decirte GRACIAS por ser un ejemplo y una inspiración para todos los que amamos este deporte, y también por enseñarnos a luchar por nuestros sueños, a nunca bajar los brazos por más tropiezos que haya en el camino, tu humildad y sencillez me deja una enseñanza de vida”, reza la publicación.

Luego agradeció al intermediario para semejante encuentro, el kinesiólogo Damián Faruolo. “Gracias por gestionar y regalarme este momento, va quedar para siempre en mi corazón, te quiero hermano”, cerró el enganche pirata.

Zelarayán le regaló una camiseta de Belgrano con su nombre a Messi pero hubo un detalle que llamó la atención al fondo de las fotos que se tomaron. En la pared aparece una especie de retrato en relieve de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

Por su parte, la cuenta oficial de Belgrano no dejó pasar la oportunidad para chapear por el épico encuentro. “AAAAAAAAAA ES DEMASIADO FULBOOOO”, reza la inscripción junto a la foto de ambos cracks.