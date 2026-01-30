Belgrano igualó con Tigre en el regreso del Mudo Vázquez

Córdoba. En el regreso del Mudo Vázquez, Belgrano igualó ayer 1 a 1 como local con Tigre, por la segunda fecha de la Zona B del Torneo Apertura 2026.

Para el conjunto visitante abrió el marcador el ex Talleres, David Romero, mientras que la igualdad llegó por un golazo del juvenil Lautaro Gutiérrez que venía de anotar en el triunfo ante Rosario Central.

En un primer tiempo, Belgrano trató de controlar el juego pero le costó generar en ataque ante un rival complicado que también llegaba de un triunfo en la primera fecha. Así se fueron al descanso sin sacarse ventajas.

En el segundo tiempo se produjo a los 11 la entrada del Mudo Vázquez para reemplazar a González Metilli y en los primeros movimientos le cambió la cara al equipo con una serie de centros peligrosos al área rival.

Sin embargo en ese momento Tigre encontró la apertura del marcador. A los 16 Elías Cabrera estrelló un remate en el palo y el rebote le quedó a David Romero para poner en ventaja al Matador de Victoria.

Con el resultado adverso el conjunto de Alberdi siguió intentando, principalmente a través de la conexión entre Lucas Zelarayán y el Mudo Vázquez. Así, a los 27 minutos el Chino llegó a convertir pero el gol fue anulado por posición adelantada de Lisandro López.

El defensor bajó un centro de Vázquez para la entrada del 10 y el juez de línea invalidó la acción.

En medio de la búsqueda en terreno de Tigre, a los 37 el celeste consiguió igualar en el marcador con un el tanto de Gutiérrez tras un centro de Adrián Sporle que peinó en el camino Uvita Fernández.