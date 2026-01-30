Estudiantes de Río Cuarto debutó con empate en la Liga Profesional

Río Cuarto. Estudiantes de Río Cuarto debutó ayer con un empate de local sin goles con Argentinos Juniors, en su regreso a Primera División.

El cruce correspondió a la segunda fecha del Torneo Apertura 2026 y marcó el reencuentro del público del León con la máxima categoría.

A los 28 minutos, un envío largo y cruzado tomó mal parada a la defensa de Estudiantes y Gonzalo Maffini falló en el cierre, lo que dejó a Tomás Molina cara a cara con Renzo Bacchia. El arquero respondió en primera instancia, pero dio un rebote corto que el propio delantero, con el arco libre, desperdició de manera insólita.

Con el correr de los minutos, El León del Imperio logró emparejar el desarrollo, aunque el encuentro continuó siendo muy friccionado y con poco juego fluido.

En el segundo tiempo, el local generó un par de chances netas y consiguió hacerse dueño del desarrollo, afirmado en su propuesta y en el impulso que le dio el ingreso de Rosané. Sin embargo, pasada la mitad del complemento Argentinos reaccionó y emparejó las acciones, apoyado en la claridad de Fattori por el sector izquierdo. A los 24 minutos, el arquero Álvarez fue clave al resolver tres mano a mano y sostener el cero en su arco.

El arquero de Estudiantes salvó a su equipo de los ataques de Argentinos y mantuvo el 0-0.

El desenlace llegó con dramatismo tras la intervención del VAR, que derivó en un penal para los de la Paternal por infracción de Forclaz sobre Lozano. Sin embargo, el ex Talleres, Tomás Molina falló desde los doce pasos al enviar su remate por encima del travesaño.