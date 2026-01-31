Juniors recibirá a Central Argentino con ambas hinchadas

General Paz Juniors será local este domingo ante Central Argentino de La Banda, Santiago del Estero, en un encuentro correspondiente a la instancia semifinal de la Región Centro del Torneo Regional Federal Amateur. El partido se disputará desde las 18 horas en el estadio Carlos “Lalo” Lacasia y contará con público de ambas parcialidades.

La habilitación del ingreso de hinchas visitantes llevó a reforzar el operativo de seguridad, cuyo diagrama fue aprobado por el Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (Cosedepro). La medida se da en un contexto de crecimiento sostenido de concurrencia en los últimos partidos del equipo cordobés, que se acerca a la definición del torneo.

Según lo establecido, la parcialidad visitante se ubicará en la tribuna Sur, con acceso por calle La Plata. En tanto, el público local ocupará el resto de las tribunas e ingresará por calle Arenales.

Desde el Club General Paz Juniors informaron que la venta de entradas se realizará el mismo domingo, a partir de las 15 horas, en el estadio.

La serie se disputa en partidos de ida y vuelta y el ganador avanzará a la final interregional, donde se definirá uno de los cuatro ascensos al Torneo Federal A.