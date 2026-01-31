A los 38 años, Djokovic alcanzó otra final del Abierto de Australia

Australia. Novak Djokovic derrotó en cinco sets a Jannik Sinner y se clasificó a la final del Abierto de Australia. En un partido vibrante, que comenzó favorable al italiano, Nole mostró su mejor versión en los últimos dos sets e inclinó la balanza a su favor. Ahora se medirá frente al español Carlos Alcaraz en la gran final de Melbourne este domingo.

La victoria de Djokovic, obtenida tras sobreponerse a una desventaja en sets y neutralizar todos los intentos de ruptura en la manga decisiva, no solo confirma su vigencia, sino que refuerza la magnitud del logro ante un adversario que había acumulado 19 victorias consecutivas en el certamen. Para el N°1 mundial y vigente campeón, Sinner, la derrota llega tras verse superado por la fortaleza física y mental del tenista más laureado de Melbourne, quien, a sus 38 años, regresa a la lucha por el trono australiano con la oportunidad de ampliar su historial.

La progresión del partido evidenció el carácter y la estrategia de Djokovic, quien, afectado por ampollas en el pie acumuladas en rondas anteriores, adaptó su juego apostando a la ofensiva y acortando los intercambios. Conforme Sinner impuso ritmo en los primeros parciales con derechas y dejadas que llevaron el duelo a un clima de alta exigencia física, el serbio respondió afinando el saque y protegiendo con decisión su ventaja tras conseguir romper el servicio del italiano en momentos críticos. La victoria final, obtenida por 3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4, se produjo en el marco de un torneo que vio a Djokovic erigirse como figura histórica.

Ante este escenario, el horizonte inmediato señala el enfrentamiento con Carlos Alcaraz, quien llegó a la final tras sobrevivir al tercer partido más largo de la historia del torneo frente a Alexander Zverev y ahora desafiará a Djokovic con apenas 22 años. El encuentro no solo representará la posibilidad de que el serbio recupere la corona en Australia, sino también el intento del murciano por sumar el único Grand Slam que falta en su palmarés. La dimensión de esta final, determinada por el cruce de generaciones y estilos, coloca a Melbourne en el foco del tenis mundial.

Djokovic ganó hasta ahora las diez finales de Abierto de Australia que disputó en su historia (cuatro al británico Andy Murray, dos al español Rafael Nadal y una al francés Jo-Wilfried Tsonga, al austríaco Dominic Thiem, al ruso Daniil Medvedev y al griego Stefanos Tsitsipas). Con su decena de trofeos, es el máximo exponente en el Abierto australiano (lo siguen el suizo Roger Federer y el australiano Roy Emerson con 6 cada uno). Además, irá por su título número 25 de Grand Slam.