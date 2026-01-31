Talleres busca la recuperación frente a Platense

Córdoba. El Mario Alberto Kempes será el escenario que albergará el partido entre Talleres y Platense, por la tercera fecha del Apertura 2026, esta noche a partir de las 22. La T buscará reponerse ante su gente luego de la derrota ante Vélez en Liniers, mientras que el Calamar viene de derrotar a Instituto, está invicto y quiere seguir con esta racha positiva. El encuentro será televisado por TV: TNT Sports Premium.

Luego de la victoria en el debut ante Newell's, Talleres no hizo pie en Liniers y cayó 2-1 ante Vélez, en un partido en el que erró muchos goles y lo pagó caro sobre el final. El miércoles 4 de febrero a las 19 en el Coloso Marcelo Bielsa, la T debutará en la Copa Argentina, ante Argentino de Merlo.

Platense es uno de los pocos invictos hasta el momento: debutó con un empate en Santa Fe ante Unión y ganó 2-1 ante Instituto, cortando así una racha de once partidos sin ganar, en lo que fue el primer triunfo de la era Zunino. En las últimas horas, la dirigencia cerró la llegada de Víctor Cuesta y de Pablo Ferreira y ya son 16 los futbolistas que se sumaron al plantel en este mercado.