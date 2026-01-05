Un millón de pesos en juego en un concurso de pesca en Carlos Paz

Pesca y premios en la Costanera
Un millón de pesos en juego en un concurso de pesca en Carlos PazLa competencia será el 25 de enero en la Costanera de Villa Carlos Paz, con más de 200 participantes y organización de FECAPES.
La Costanera de Carlos Paz será escenario de un gran concurso de pesca individual a la pieza mayor, que se realizará el domingo 25 de enero, entre las 9 y las 13, con premios que alcanzan el millón de pesos para el primer puesto.
El certamen es organizado por FECAPES y se desarrollará en el sector del Monumento a Bustos, donde se espera la participación de más de 200 pescadores provenientes de distintos puntos de la provincia y la región.
Además del premio principal, habrá recompensas para los diez mejores clasificados y un reconocimiento especial para la dama mejor ubicada. Las especies válidas serán carpa, bagre y tararira, con carnada permitida de maíz, masa y lombriz. La competencia no se suspende por mal tiempo.
La inscripción costará $30.000 en forma anticipada (sábado 24) y $35.000 el día del concurso, y contará con fiscalización oficial durante toda la jornada.
Con premios fuertes y el río como protagonista, el evento promete una mañana de movimiento, cañas y expectativa en uno de los puntos más concurridos de la ciudad.