Un millón de pesos en juego en un concurso de pesca en Carlos Paz

La Costanera de Carlos Paz será escenario de un gran concurso de pesca individual a la pieza mayor, que se realizará el domingo 25 de enero, entre las 9 y las 13, con premios que alcanzan el millón de pesos para el primer puesto.

El certamen es organizado por FECAPES y se desarrollará en el sector del Monumento a Bustos, donde se espera la participación de más de 200 pescadores provenientes de distintos puntos de la provincia y la región.

Además del premio principal, habrá recompensas para los diez mejores clasificados y un reconocimiento especial para la dama mejor ubicada. Las especies válidas serán carpa, bagre y tararira, con carnada permitida de maíz, masa y lombriz. La competencia no se suspende por mal tiempo.

La inscripción costará $30.000 en forma anticipada (sábado 24) y $35.000 el día del concurso, y contará con fiscalización oficial durante toda la jornada.

Con premios fuertes y el río como protagonista, el evento promete una mañana de movimiento, cañas y expectativa en uno de los puntos más concurridos de la ciudad.