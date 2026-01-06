Argentina clasificó por primera vez a los cuartos de la United Cup

Australia. Argentina ocupó la segunda posición del Grupo A de la United Cup, el torneo de tenis mixto que se disputa en Australia. El conjunto nacional logró un récord de 1-1 en sus series, con un balance de 4 partidos ganados y 2 perdidos, una marca que ningún otro segundo pudo igualar.

Con este resultado, la Selección nacional se garantizó el pase a la siguiente instancia, donde buscará seguir haciendo historia en el certamen mixto que reúne a los mejores equipos del mundo.

El ganador del Grupo A, Estados Unidos, debía enfrentarse al mejor segundo clasificado en Perth. Sin embargo, como compartió grupo con Argentina, el equipo estadounidense jugará ante Grecia. Por su parte, Suiza será el rival de Argentina en la próxima ronda.

La serie entre Estados Unidos y Grecia comenzará este miércoles a las 10.00 am (hora local) en Perth. El duelo entre el conjunto nacional y Suiza se disputará a partir de las 06.00 (hora argentina).

Suiza, por su parte, lideró el Grupo C tras ganar sus eliminatorias ante Italia y Francia. El tres veces campeón de Grand Slam Stan Wawrinka (157° del ranking), que a los 40 años empieza a transitar su última temporada en el circuito, es el singlista masculino del equipo. Belinda Bencic, número 11 de la clasificación mundial, juega el individual femenino y también integra el dobles mixto junto con Jakub Paul.

Este miércoles, la acción se iniciará a las 06:00 con el cruce entre Solana Sierra (66° del ranking WTA) y Bencic. A continuación, Sebastián Báez (45° de la clasificación de la ATP) enfrentará a Wawrinka. La serie se cerrará con el tercer y último encuentro: María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi frente a Bencic/Paul.