¿Sabías que el trago preferido de Messi nació en Córdoba?

Lionel Messi recibió el Año Nuevo en su casa de Rosario y aprovechó sus vacaciones para salir de la estricta dieta que lleva durante el año. El capitán de la Selección Argentina reveló cuáles es la bebida alcohólica que le gusta tomar en sus momentos de recreación y sorprendió con un trago creado en Córdoba.

«Me gusta el vino y sino la misma de siempre: vino con Sprite. Para que pegue rápido»; reveló el astro rosarino en diálogo con «Nadie Dice Nada». Luego siguió y dijo entre las risas de los integrantes del panel: «Aparte es lindo: el calor...».

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas para los fanáticos cordobeses, que bien conocen ese preparado conocido como «champagne cordobés» y característico de cualquier baile de cuarteto.