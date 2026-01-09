Una figura del femenino de Belgrano anunció que se va

Córdoba. El equipo femenino de Belgrano sufrió un cimbronazo luego de que su principal figura en ataque, Romina Núñez, confirmara que no continuará en el plantel campeón del fútbol argentino.

Por medio de un comunicado en su cuenta de Instagram, la delantera de Las Piratas cargó contra la entrenadora, Mariana “Pomu” Sánchez. “Hoy me toca despedirme de Belgrano, no porque quiera, porque mi intención de renovar siempre estuvo desde el día que terminó mi contrato. Pero me llamó la ‘DT’ que no me iban a tener en cuenta”, reza el inicio de la publicación, con llamativas comillas sobre la expresión “DT”.

El comunicado agrega: “¿Me sorprendió? Sí ¿Me puso triste? ¡También! Pero entiendo que no todos son leales a sus propias palabras. Gracias al hincha por tanto cariño, me comprometí, me esforcé y me entregué al 100 % por este escudo, espero que se hayan sentido felices un poquito. Un pedacito de mi corazón quedo en Alberdi para siempre. Les mando un abrazo a todo el pueblo pirata. RN7“.

El mensaje sorprendió a solo semanas de las obtenciones del Clausura y del Trofeo de Campeonas, que catapultaron a Belgrano a la Copa Libertadores. Romina Núñez fue una de las más destacadas del equipo y fue distinguida como la mejor jugadora de Argentina, según una encuesta del diario uruguayo El País.