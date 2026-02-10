Carlos Paz vivirá la gran fiesta del rally para toda la familia

La ciudad de Villa Carlos Paz volverá a vibrar con la adrenalina del Motor Fest Cordobés 2026, uno de los eventos deportivos y turísticos más esperados del año que combinará automovilismo de alto nivel, entretenimiento y propuestas para toda la familia. Se realizará los días sábado 14 y domingo 15 de febrero con entrada libre y gratuita.

La carrera se desarrollará con la participación de los equipos del rally cordobés y la presencia de pilotos de nivel nacional.

Además, habrá actividades para toda la familia en el Parque de Asistencia con atracciones para niños, food-trucks y desfile de autos por la costanera del lago San Roque.

La actividad dará comienzo el próximo sábado a las 8 horas con la apertura del Parque de Asistencia y seguirá a las 15 horas con la largada desde el Parque Temático. En tanto, a las 19 horas, habrá un desfile por la costanera hacia el centro.

El domingo 15, la carrera dará inicio a las 8 horas en el Parque Temático y seguirá con la presencia de los autos en el Parque de Asistencia a las 11 horas y una prueba especial en el Parque Temático desde las 14 horas. Finalmente, a las 18 horas, está prevista la entrega de premios y el cierre del Motor Fest Cordobés.