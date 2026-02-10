Estudiantes (RC) volvió a perder y sigue sin sumar de a tres

Río Cuarto. Independiente Rivadavia ayer le ganó 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto, que continúa sin ganar tras su regreso a Primera División.

Por su parte, La Lepra mendocina empezó a la perfección un 2026 histórico, en el que disputará la CONMEBOL Libertadores por primera vez, tras haber ganado la Copa Argentina: puso primera ganando por Copa Argentina y, luego, triunfó en sus cuatro presentaciones por el campeonato.

Ayer, en el Estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini, el equipo de Alfredo Berti impuso condiciones y buscó la apertura del marcador desde el inicio, a costa de las dificultades del local, dirigido por Iván Delfino, que en su regreso a Primera División apenas sumó un punto sobre 12.

Si en el primer tiempo el conjunto del Parque General San Martín no pasó del cero fue por la actuación del arquero Renzo Bacchia, que desvió al palo un remate de Costa, en una segunda jugada, y luego voló para desactivar un cabezazo de Sartori.

Luego, el capitán Sebastián Villa probó de tiro libre y Bacchia se confió, pero la fortuna le sonrió y el remate del colombiano dio nuevamente en el palo.

Con el correr de los minutos, el elenco celeste se acomodó y se acercó al arco de Nicolás Bolcato, pero sin generarle grandes preocupaciones.

De cara al complemento, la dinámica del partido se mantuvo: ambos equipos buscando el arco rival, pero con Independiente Rivadavia mucho más cerca de la apertura del marcador, que finalmente llegó a los 69 minutos.

Villa jugó corto un córner desde la derecha, Fernández se la devolvió y el colombiano envió un gran centro para que un compañero la peinara y Juan Antonini, ¡con la espalda!, anotara en contra.

Luego del gol, Delfino mandó a la cancha a jugadores de experiencia como Wanchope Ábila -hizo su debut-, Forclaz y Alanís, Berti respondió con varias modificaciones y el León empezó a buscar con mayor convicción el arco rival, quedando a punto del empate con algunos remates de afuera del área e intentando también con muchos centros.

No obstante, el conjunto cordobés, que apenas convirtió una vez en el campeonato, no pudo torcer la historia y sumó su tercera derrota: es colista de la Zona B, con apenas 1 punto, y ya piensa en el partido ante Atlético Tucumán el próximo sábado, en condición de visitante.

Independiente Rivadavia, por su parte, mira a todos desde arriba en la Zona B y en la Tabla Anual: ganó los cinco partidos que jugó en el año y lidera el Apertura con 12 puntos. Y encima ahora vuelve a casa: recibirá a Belgrano el sábado y luego hará lo propio ante Independiente, siempre en el Gargantini.