La Cumbre: la nadadora Martina Cárcano hizo podio en dos competencias provinciales

La Cumbre. El área de Deportes de la Municipalidad de La Cumbre felicitó a la deportista Martina Cárcano, nadadora de aguas abiertas que entrena en la pileta techada municipal y que el pasado mes de enero participó de la primera 1° Prueba del Campeonato Interprovincial de Aguas Abiertas 2026 -que tuvo lugar en la localidad de Villa Rumipal-, y el 31 de enero de la 2° Prueba del Campeonato Interprovincial de Aguas Abiertas 2026 -en Achiras-, obteniendo el primer y segundo puesto.

"Queremos celebrar este gran logro que es posible gracias a su esfuerzo, y al de quienes trabajan cada día para que la localidad de La Cumbre cuente con la infraestructura deportiva necesaria para que Martina, al igual que muchos otros jóvenes, pueda entrenar y cumplir sus sueños", destacaron.