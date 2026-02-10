La Falda abrió la Copa Interclubes con un intenso desafío en el agua

Con un desafío acuático cargado de emoción, comenzó la Copa Interclubes La Falda, luego de la presentación oficial realizada en el predio de la Pileta Municipal del Morecabo. La primera jornada competitiva marcó el inicio formal del certamen y reunió a clubes, deportistas y familias en un clima de entusiasmo y participación.

Ante un importante marco de público, las instituciones se midieron en una competencia de postas a nado, donde cada equipo estuvo integrado por cuatro mujeres y seis varones. Cada nadador debió completar 80 metros, entregando el relevo a sus compañeros hasta completar la prueba.

La actividad se desarrolló con gran intensidad, reflejando el espíritu de equipo, la camaradería y el sentido de pertenencia que caracterizan a esta Copa. Tras una ajustada definición, Río Grande Fútbol Club se quedó con el primer lugar, seguido por el Club Atlético La Falda, mientras que el Club Atlético River La Falda completó el podio.

La competencia continuará con su próxima instancia, la maratón nocturna, una de las pruebas más esperadas del certamen, que volverá a convocar a deportistas y vecinos en un espacio de encuentro para toda la comunidad.