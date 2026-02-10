Talleres lo ganaba, pero Lanús se lo empató en el último minuto

Buenos Aires. Talleres empató ayer 1-1 con Lanús, en un partido en el que los goles se hicieron esperar, en el estadio Néstor Díaz Pérez del Granate, por la cuarta fecha de la zona A del Torneo Apertura 2026.

Talleres se puso en ventaja en el primer minuto de descuento de la segunda parte con el gol del volante Martín Río, mientras que en el tercer minuto de adición logró la igualdad el mediocampista Dylan Aquino.

Con la igualdad, el “Granate” se mantiene segundo en el grupo A del Apertura, con ocho puntos y a dos unidades de Vélez, mientras que el conjunto que dirige Carlos Tévez es undécimo, con cuatro.

En la próxima fecha, el vigente campeón de la Copa Sudamericana deberá visitar a Independiente, el viernes 13 de febrero a las 20:00, mientras que la “T” recibirá a Gimnasia de Mendoza, el sábado 14 a partir de las 19:45.