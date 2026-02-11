La AFA televisará los partidos de la Primera Nacional y la Primera B por streaming

País. La Primera B Nacional y la Primera B entrarán en una nueva era a partir de la temporada 2026 que se pondrá en marcha el próximo fin de semana. A través de un comunicado, la AFA dio a conocer este martes que la televisación del torneo cambiará: será transmitida por intermedio del streaming de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Tras la reunión de Comité Ejecutivo, se conoció que los encuentros podrán verse por el sitio web de LPF Play, que emite el Torneo Proyección (la reserva de la máxima categoría) y también tiene a su cargo el Campeonato Femenino de Primera División. Actualmente, la plataforma de LPF Play ofrece gratis (registrándose con un email) las mencionadas transmisiones en vivo y también programas como LPF Show, Lado F o incluso emisiones de AFA Estudio, el proyecto audiovisual de la Casa Madre del fútbol argentino. Además, ofrece resúmenes de los diversos partidos de la Primera División.

“De esta manera, la casa madre de nuestro fútbol se alinea con las organizaciones deportivas más importantes del mundo que difunden sus competencias a través de sus propias plataformas, como la FIFA, la UEFA, la Fórmula 1, la NBA (básquet), o la mismísima NFL (fútbol americano), entre otras. La idea de sumarse a esa elite exclusiva significa un gran paso hacia un desarrollo planificado de antemano y pensado para los clubes y los hinchas del glorioso fútbol argentino. La producción general de todos los partidos estará a cargo de la empresa “La Corte”, reconocida productora vinculada con la transmisión de eventos deportivos", informó la entidad.

“Durante las dos primeras fechas de estos torneos el acceso a la plataforma será libre y sin registro. A partir de la tercera fecha, el registro para ingresar a los contenidos será obligatorio, aunque seguirá siendo gratuito por un tiempo. En una tercera etapa, será requisito la contratación de una suscripción mensual para acceder a las transmisiones en vivo de los torneos de ambas categorías”, detalló la organización.

El certamen se abrirá este viernes 13 de febrero desde las 17 con el cruce entre San Miguel y Central Norte de Salta correspondiente a la Zona A.