Preparan el operativo de seguridad para L’Étape 2026 en Córdoba

El Consejo de Seguridad Deportiva Provincial realizó la primera reunión de coordinación para el operativo que acompañará a L’Étape Argentina by Tour de France 2026, competencia que se correrá el domingo 22 de marzo en la ciudad de Córdoba.

El encuentro fue convocado por el presidente del Cosedepro, Marcelo Frossasco, con el objetivo de ajustar los detalles organizativos vinculados a la seguridad en Capital y en los tramos del recorrido por los departamentos Colón y Punilla.

Durante el viernes 20 y sábado 21 de marzo se desarrollarán actividades previas en el Complejo Ferial, donde los participantes retirarán sus kits y funcionarán stands vinculados al ciclismo. Habrá estacionamiento libre y gratuito para competidores y público.

El domingo 22 se implementarán cierres progresivos y temporarios de avenidas y rutas por donde transite la competencia. Las autoridades anticiparon que las interrupciones serán informadas con antelación. El centro de coordinación del operativo funcionará en el Centro de Convenciones del Complejo Ferial, bajo la órbita de la Dirección de Planificación y Diseño Prevencional de la Policía.

En la reunión también se abordaron horarios, refuerzo de sectores críticos del circuito, articulación con autoridades municipales, cortes y desvíos en rotondas, información a paradores, conectividad y coordinación entre Policía Caminera y las Departamentales para patrullaje preventivo y control del estacionamiento indebido.

La competencia ofrecerá dos circuitos. La Ruta Larga, de 134 kilómetros, largará a las 7 desde el Kempes y recorrerá Río Ceballos, Camino del Cuadrado, Valle Hermoso, Cosquín, Plaza Federal, Puente De la Sota y la autopista Córdoba–Carlos Paz antes de regresar al estadio. La Ruta Corta, de 64 kilómetros, partirá a las 7:45 y atravesará La Calera, Camino de las 100 Curvas, el paredón y Puente De la Sota antes de volver al punto de partida.