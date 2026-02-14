Belgrano choca con Independiente Rivadavia, en duelo de invictos

Mendoza. Independiente Rivadavia y Belgrano se enfrentarán este sábado, desde las 22:00, en el Estadio Juan Bautista Gargantini por la fecha 5 del Torneo Apertura 2026. La Lepra mendocina tuvo un arranque arrollador y ganó sus cuatro partidos en el torneo, y el Pirata viene de ganarle 1-0 a Banfield en Córdoba. El encuentro será televisado por TNT Sports.

El equipo comandado por Alfredo Berti, último campeón de la Copa Argentina, comenzó el campeonato de manera espectacular y ganó en sus cuatro presentaciones: 2-1 a Atlético Tucumán, 2-1 frente a Huracán, 2-1 contra Sarmiento y 1-0 ante Estudiantes de Río Cuarto. Envalentonados por el gran arranque irán por la quinta victoria consecutiva que los mantenga en lo más alto de la Zona B.

Por su parte, Belgrano también arrancó con el pie derecho y llega a este partido invicto, habiendo ganado dos encuentros (2-1 a Rosario Central y 1-0 a Banfield) y empatado los otros dos (1-1 con Tigre y 0-0 ante Argentinos Juniors). Con Lucas Zelarrayán y Franco Vázquez como estandartes en el ataque, el Pirata buscará romper la fortaleza de Independiente Rivadavia.