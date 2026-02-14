Carlos Paz vibró con el rally y mañana va por más: mirá las fotos

Villa Carlos Paz vivió este sábado una jornada intensa con la largada oficial del Motor Fest Cordobés 2026 en el Parque Temático. A las 15, los autos comenzaron a acelerar frente a una multitud que acompañó cada presentación, en un clima de fiesta deportiva que volvió a colocar a la ciudad en el centro del calendario motor.

Desde temprano, vecinos y turistas recorrieron el Parque de Asistencia, compartieron espacios recreativos y siguieron de cerca el movimiento de equipos y pilotos llegados de distintos puntos del país. La competencia, en el marco del Rally Cordobés, generó un fuerte impacto turístico y dejó imágenes que retratan tribunas colmadas, motores rugiendo y familias disfrutando al aire libre.

La galería de fotos resume esa energía: la previa en boxes, la salida simbólica, el color del público y el despliegue técnico que caracteriza a este tipo de eventos.

El espectáculo continúa este domingo con la disputa de nuevos tramos cronometrados. A las 10 se largará la P.E. 3; a las 11:30, la P.E. 4; a las 13:30, la P.E. 5 (televisada); y a las 15, la P.E. 6 (televisada). El cierre será a las 18 con la entrega de premios.

Con la ciudad movilizada por el fin de semana extra largo, el Motor Fest entra en su etapa decisiva y promete otra jornada de alto voltaje deportivo.