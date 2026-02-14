Estudiantes de Río Cuarto visita a Atlético Tucumán con la necesidad de sumar

Tucumán. Atlético Tucumán y Estudiantes de Río Cuarto jugarán este sábado desde las 22.00 en el Estadio Monumental Jose Fierro, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Sin victorias en los primeros cuatro partidos, ambos conjuntos necesitan sumar para acercarse a la zona de playoffs. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Distan de ser buenas las cosas en San Miguel de Tucumán. La derrota contra Sarmiento expuso la cara más pálida de los dirigidos por Hugo Colace, incapaces de complementar su natural intensidad con el fútbol protagonista propuesto por su entrenador. Volante por afuera devenido -de momento, con complicaciones- en interno, Renzo Tesuri personificó la frustración de un arranque adverso que tiene al Gigante del Norte en la zona baja del Grupo B.

El panorama no es mucho mejor en Río Cuarto. La caída por la mínima frente a Independiente Rivadavia profundizó la sequía de un Celeste que aún no conoce la victoria desde su regreso a Primera tras 40 años. La falta de gol -apenas un tanto anotado en cuatro partidos- es el principal mal que aqueja al plantel conducido por Iván Delfino, incapaz de traducir en los resultados un funcionamiento óptimo.

