Talleres quiere volver a sonreír ante Gimnasia de Mendoza

Córdoba. Talleres y Gimnasia de Mendoza jugarán este sábado desde las 19.45 en el Mario Alberto Kempes, en el marco de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Después del doloroso empate en La Fortaleza, el equipo dirigido por Carlos Tevez necesita volver a corresponder su buen juego con un resultado positivo. El encuentro será televisado por ESPN Premium.

Tras la ventaja inexplicablemente perdida en Lanús sobre el final, el Matador sigue buscando la receta al éxito pero no la encuentra en sus delanteros. Ni el juego de pases cortos desplegado por sus volantes ni la depuración y renovación de un plantel en deuda durante un año pasado para el olvido dejan a Carlitos conforme con el presente de sus conducidos en Barrio Jardín.

Desde Cuyo, el aullido del Lobo del Parque tras la victoria contra Instituto -la primera como local en la máxima categoría tras más de 40 años- se hizo escuchar. Con César Rigamonti como sostén bajo los tres palos, ya son seis de doce puntos en la cuenta de los de Ariel Broggi, quien apuntó a la permanencia como objetivo primordial más allá de un presente que tiene a su equipo en zona de playoffs.

