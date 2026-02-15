Argentina ya conoce a sus rivales en la fase final del Sudamericano Sub 20 femenino

Paraguay. Tras su resonante triunfo ante Brasil, la selección argentina Sub 20 ya conoce su camino en la instancia final del Sudamericano que se desarrolla en Paraguay. El cierre de la fase de grupos definió a los seis seleccionados que disputarán el hexagonal final del certamen, junto con el cronograma de partidos que se inaugura el lunes.

El combinado nacional comenzará su ruta este lunes 16 de febrero contra Venezuela desde las 20 en el Estadio Luis Alfonso Giagni. Ese mismo día jugarán Paraguay-Brasil (18.00) y Colombia Ecuador (22.00) en la sede de Ypané.

La actividad se reactivará el jueves 19: Argentina jugará contra Ecuador a partir de las 22.00 en el Estadio CARFEM. Previamente, Colombia chocará con Brasil (20.00) y Venezuela ante Paraguay (18.00).

El tercer paso será el domingo 22 con otra edición del siempre atractivo clásico sudamericano contra Brasil: será en el Estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa a partir de las 20. Mientras tanto, el miércoles 25, las albicelestes se verán las caras contra el representativo de Paraguay desde las 22.00 en Ypané.

La última jornada, pautada para el sábado 28 de febrero, definirá su cronograma una vez que se sepa el cuadro de situación de cada equipo: Argentina jugará contra Colombia, Brasil ante Venezuela y Ecuador con Paraguay.

El atractivo extra de este hexagonal radica en los boletos a la próxima cita mundialista: los cuatro mejores equipos de esta fase obtendrán la clasificación directa para la Copa Mundial Femenina Sub 20 de Polonia 2026. Este incentivo eleva la exigencia y la competitividad en cada jornada, ya que no solo estará en juego el título sudamericano, sino también el pasaje a uno de los torneos más importantes de la categoría a nivel global.