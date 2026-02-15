Con un doblete de Dávila, Talleres volvió al triunfo

Córdoba. Gracias a dos golazos del juvenil Valentín Dávila, Talleres venció ayer 2 a 1 a Gimnasia de Mendoza, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

La T pasó al frente a los 36 minutos del primer tiempo gracias a una magnífica chilena de Dávila que terminó en gol, pero a los 44 Agustín Módica anotó para el 1 a 1 para los visitantes. En el segundo tiempo, otra vez Dávila marcó con un potente disparo desde fuera del área.

La mala noticia para Talleres por otra lesión de Bruno Barticciotto, quien debió pedir el cambio a los 17 minutos del primer tiempo, se convirtió en auspiciosa por el ingreso de Dávila, delantero que viene pidiendo cancha y convirtió un gran gol a los 36, de volea y dejando sin defensa a César Rigamonti.

Pero otra vez Talleres no supo cuidar la ventaja, y a los 44 Gimnasia, que había hecho méritos como para el empate, la armaron entre Ulises Sánchez y Facu Lencioni, ambos ex Belgrano, para tomar mal parada a la defensa Albiazul, y Módica entrando por el medio la mandó a la red. Estupor y bronca en el Kempes.

A Talleres le quedaba toda la segunda parte para resolver el partido, a partir de corregir sus errores. Y con una ventaja: Valentín Dávila estaba en su día. El delantero, un enamorado del gol, probó desde fuera del área en una corazonada, Rigamonti se tiró tarde y 2 a 1 para Talleres.

En la próxima fecha, la T visitará a Rosario Central, el viernes 20 a las 22.15.