El Autódromo de Río Cuarto se amplía para recibir categorías nacionales

El Gobierno provincial avanza con un plan integral de obras en el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto con el objetivo de adecuarlo a los estándares técnicos y de seguridad exigidos por las categorías mayores del automovilismo nacional. La intervención incluye ampliación del trazado, mejoras estructurales y modernización del sector de boxes.

Durante una recorrida realizada este jueves, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, visitó el predio junto al intendente Guillermo De Rivas; el legislador Juan Manuel Llamosas y el presidente del Automóvil Club Río Cuarto, Alberto Cerdá. También participaron integrantes de la comisión directiva y técnicos de la empresa a cargo de la obra.

Uno de los ejes centrales es la ampliación del circuito hacia el sector oeste, con la incorporación de aproximadamente 700 metros de nueva pista asfaltada. El tramo tendrá un ancho promedio de 12,50 metros y un paquete estructural preparado para soportar las exigencias de las principales categorías del país.

Además, se construyen nuevas chicanas para el circuito chico y se realizan ensanches en sectores estratégicos, incluido el ingreso a boxes, con el objetivo de optimizar la operación en pista y fortalecer las condiciones de seguridad para pilotos y equipos.

Calleri sostuvo que la inversión no solo impactará en el plano deportivo sino también en la economía regional. Señaló que la presencia de categorías nacionales generará un movimiento que no se registra desde hace años en la ciudad.

Por su parte, Llamosas destacó el trabajo conjunto entre la comisión directiva del autódromo y los gobiernos municipal y provincial, y afirmó que las obras de infraestructura deportiva continúan pese al contexto económico.

El intendente De Rivas remarcó que la ampliación del trazado y la mejora de los boxes forman parte del desafío de consolidar a Río Cuarto como ciudad de grandes eventos, y valoró el acompañamiento provincial para sostener el desarrollo del circuito.

Desde el Automóvil Club Río Cuarto, Cerdá expresó que el respaldo de la Provincia y el Municipio es clave para posicionar al autódromo entre los mejores del país.