El Parque Temático fue escenario del cierre a puro motor

El Motor Fest Cordobés 2026 tuvo este domingo su tramo final con la prueba especial en el Parque Temático Costa Azul, donde los autos ofrecieron uno de los momentos más esperados del fin de semana.

Desde temprano, los vehículos se exhibieron sobre la Costanera frente al lago, en una postal que reunió a vecinos y turistas. Al mediodía se realizó el almuerzo de camaradería y, por la tarde, el circuito del Parque Temático concentró toda la atención con la competencia televisada en vivo.

El cierre llegó alrededor de las 18 con la entrega de premios, que puso punto final a dos jornadas marcadas por la convocatoria y el movimiento fierrero en la ciudad, en el marco del Rally Cordobés.