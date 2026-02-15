Estudiantes de Río Cuarto sigue sin poder ganar en la Liga Profesional

Tucumán. Estudiantes de Río Cuarto fue vapuleado ayer como visitante por Atlético Tucumán 4 a 0 por la quinta fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional y sigue sin poder sumar de a tres en la compentencia.

Renzo Tesuri, Leandro Díaz en dos oportunidades, una de ellas de penal, y Nicolás Laméndola fueron los goleadores del compromiso y quienes le dieron el primer triunfo al Decano en el campeonato.

Por su parte, con este resultado, Estudiantes sigue sin poder sumar de a tres. Hasta el momento acumula una unidad y se mantiene en el último puesto de la Zona B.

Estudiantes deberá dar vuelta rápido la página y mejorar de cara a lo que viene que será San Lorenzo de visitante en el cruce interzonal y luego recibir a Huracán. El partido frente al Ciclón está programado para el jueves, desde las 17:15.